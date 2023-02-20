حملة وطنية لدعم الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في أريحا

انطلقت الحملة الوطنية لدعم وإسناد الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، اليوم الاثنين، والتي تأتي في إطار تحرك وطني شامل من أجل التضامن مع الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وتسليط الضوء على معاناتهم، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وأكد جهاد ابو العسل محافظ أريحا والأغوار، أن نسبة المشاركة في فعاليات وأشكال المقاومة الشعبية تعكس موقف شعبنا الداعم للأسرى والمطالب باستراد جثامين الشهداء، داعيا إلى دعم صمود الأسرى والعمل على دعم القضايا الوطنية وتوسيع قادة المشاركة الشعبية في فعاليات التضامن معهم.

وقال أبو العسل، إن أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء التي يحتجزها الاحتلال هي أبرز عناوين نضالنا المستمر، من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية الثابتة والمتمثلة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن سياسات حكومة الاحتلال تسعى لتصفية أسرانا جسديا ومعنويا، وكل الاجراءات العقابية التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق شعبنا، وبحق الأسرى وبحق عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، هي لضرب نضالنا الوطني وتجريمه.

في السياق، طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين في أريحا والأغوار محمد جلايطة، بتسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى عبر حملة منظمة يتم العمل عليها على الصعيد الوطني وفي الخارج، وتدويل قضيتهم في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة.