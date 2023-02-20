الاحتلال يستهدف المزارعين بالقنابل المسيلة للدموع شرق غزة

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بإصابة مزارع بالاختناق جراء استهداف قوات الاحتلال المزارعين شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر ذاتها، إن مزارعاً أصيب بحالة اختناق شديد نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج بعد استهداف جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشمالية للقطاع مجموعة من المزارعين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

الجدير بالذكر، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف المزراعين ورعاة الأغنام في أراضيهم على طول الشريط الحدودي، بالتجريف بشكل شبه يومي، وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.