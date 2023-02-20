تشكيل فريق ريال مدريد ضد ليفربول المتوقعة في دوري ابطال أوروبا 2023

تشكيل فريق ريال مدريد ضد ليفربول المتوقعة في مباراته المقبل التي تأتي ضمن منافسات الدوري السادس عشر في دوري ابطال أوروبا 2023 ، ويبحث عشاق الفريق الأبيض في مختلف أنحاء دول العالم عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على هذه التشكيلة المميزة والرائعة لذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في السطور التي تلي هذه المقدمة ، علما أن الفريق يخصص بشكل دوري ويومي العديد من المقالات التي نشرح فيها كافة الاخبار والمستجدات الرياضية .

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري ابطال أوروبا

ويمكن لكم الان الاطلاع على تشكيل فريق ريال مدريد ضد ليفربول في دوري الابطال حيث جاءت تفاصيله على النحو التالي:

أولا: في خط الهجوم ضم كل من اللاعب: كريم بنزيما وفالفيردي (رودريغو) وفينيسويس جونيور.

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من : لوكا مودريتش وكامافينغا وداني سيبايوس.

ثالثا: في خط الدفاع ضم كل من : أنطونيو روديجر ودافيد ألابا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو (ناتشو).

رابعا: وفي حراسة المرمى فقد جاء كل من : تيبو كورتوا.

إليك توقيت مباراة ريال مدريد وليفربول المقبلة

وعن الإجابة عن توقيت انطلاق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في منافسات الدوري 16 فهي على النحو التالي: إذ أنهها تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كما أنها تذاع على قنوات بي ان سبورت .

اسم معلق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ويمكن لكم الان التعرف على اسم معلق مباراة ريال مدريد أمام ليفربول حيث سيعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

ولقد ارفق لكم فريق الموقع تشكيلة فريق ليفربول ضد ريال مدريد في دوري ابطال أوروبا 2023 ، وهي على النحو التالي : أولا: في خط الهجوم فإنه يضم: محمد صلاح وفيرمينو (دراوين نونيز) و كودي جاكبو.

ثانيا: في خط الوسط فقد جاء : هيندرسون، فابيو ( نابي كيتا) و ستيفان بايتيتش (هارفي إليوت).

ثالثا: دفاع التشكيلة فقد جاء : فان ديك، أرنولد وجو غوميز (جويل ماتيب) و أندرو روبرتسون.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى اللاعب: أليسون بيكر.

مباراة ريال مدريد وليفربول القنوات الناقلة

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تشكيل فريق ريال مدريد ضد ليفربول المتوقعة ، وضعنا لكم تردد قناة بي ان سبورت الرياضية bein sport 1 على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.