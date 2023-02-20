بالصور البكري يلتقي رئيس الشؤون الدينية التركي في أنقرة

التقى البروفسور رئيس الشؤون الدينية الدكتور علي أرباش، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، مع السفير الفلسطيني فائدمصطفى والوفد المرافق له.

وشكر الرئيس أربش الوزير البكري والوفد المرافق له على زيارتهم، مؤكداً بأن الأتراك احتفلوا قبل فترة وجيزة بذكرى الإسراء والمعراج، وأكد أن هذا الحدث يذكِّر بالقدس دائما.

بدوره، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري بأن الوزارة وفور وقوع الزلازل بدأت حملة "أغيثوهم" في فلسطين بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبتعليمات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصرح بأن الشعب الفلسطيني يريد الوقوف إلى جانب تركيا من خلال هذه المساعدات.

وقال الوزير البكري، إنهم جمعوا المساعدات في جميع المساجد في فلسطين، وأدوا صلاة الغائب على أرواح المواطنين الذين لقوا حتفهم في الزلزال.

وأضاف الوزير البكري إن الشعب الفلسطيني أبدى دعمًا كبيرًا لحملة المساعدات، قائلاً إنهم ساعدوا بكل ما يمكنهم، حتى النساء الفلسطينيات قدمن حليهن وزينتهن، ومبدؤنا عدم ترك إخواننا المسلمين وشأنهم، فهذا أمر هام بالنسبة لنا.

وتابع: "إنهم لم ينسوا المساهمات التي قدمتها تركيا من أجل الحقوق الفلسطينية وقضيتها على مدى القرن الماضي، “أنا أتحدث عن دولة مسلمة، وشعب يقف معنا بأي ثمن. كما أردنا أن نظهر أننا مع إخواننا وأخواتنا المسلمين في هذه الأوقات الصعبة بقدر ما نستطيع. وستخرج الدولة التركية من هذه الأزمة بأمان إن شاء الله. وستخرج تركيا أقوى من هذه المعاناة. نحن، كدولة فلسطينية، نقف إلى جانب تركيا في هذه الأوقات الصعبة".

من جهته، قال رئيس الشؤون الدينية أرباش، "لا يهم المبلغ الذي قدمه لنا الفلسطينيون سواء صغر أو كبر فإخواننا الفلسطينيين يقدمون وسعهم، فهم يقدمون لنا تلك الحلي. ونهجهم وموقفهم أكثر أهمية من ملايين الأموال.

ولفت أن المشاكل التي تمر بها تركيا ستحل قريبًا وأن تعاون تركيا مع فلسطين سيستمر بشكل أقوى دون انقطاع، مردفًا: "من المهم حقًا بالنسبة لنا دعم أشقائنا الفلسطينيين تركيا إلى هذا الحد ولن ننسى هذا الأمر، قلبنا يتخطى الخفقان. والشعور الذي ينشأ في الأمة التركية عندما تقول القدس والمسجد الأقصى كان دائمًا في القمة وسيظل دائمًا في القمة".

وعقب المباحثات قدم الوزير البكري الى الرئيس أرباش المساعدات التي جمعها الفلسطينيون للمواطنين المتضررين من الزلزال.

ورافق البكري في زيارته لتركيا الشيخ وفيق علاوي مدير عام الوعظ والإرشاد والسيد محمد القشقيش مدير عام الشؤون المالية.







