جنازة عسكرية لكلب مات خلال إنقاذ ناجين من زلزال تركيا

في جنازة عسكرية مهيبة، أقامت المكسيك مراسم وداع عسكرية لكلب الإنقاذ "بروتيو"، الذي توفي متأثرا بجروح بالغة خلال البحث عن ناجين من الزلزال في تركيا.

وأعلن وزير الدفاع المكسيكي وفاة الكلب، فيما نعت وزارة الدفاع المكسيكية الكلب المتوفى، وغردت قيادة الجيش على موقع "تويتر": "لقد أنجزت مهمتك.. شكرا لعملك البطولي".

و"بروتيو" من فصيلة شيبيرد الألمانية، وهو أحد الكلاب المكسيكية التي تحظى بتدريب خاص على أعمال الإنقاذ، ومات في مدينة أدي يامان، بعد مساعدته في إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

وشاركت المكسيك بـ130 فردا من العسكريين للمساعدة في عمليات البحث، وأرسلت أشهر كلابها المدربة على البحث والإنقاذ إلى تركيا.

وأشار وزير الخارجية المكسيكي، إلى أن 15 كلبا سافروا مع المدربين لبدء العمل على الفور في البحث عن ناجين.

وتقدم الكلاب البوليسية الأمل في العثور على المزيد من الناجين، وعندما يحصل الفريق على ما يفيد بوجود أحياء وسط كومة من الحطام، لما كان في السابق شقة من خمسة طوابق مثلا، ينطلق الكلب نحو الحطام يشتم كل حجر ويتحرك ذهابًا وإيابًا ويصبح أكثر ثباتا كلما اقترب من الهدف فهو يشتم رائحة معينة، فكلاب البحث تحاول التركيز على تلك الروائح، وفقا لبي بي سي.

ويمكن للكلاب أن تفرق بين الموتى والأشخاص الأحياء، بالإضافة إلى معرفة الفرق بين رائحة شخص خرج في الهواء الطلق وشخص محبوس.

في سياق متصل، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد"، الأحد، أن إجمالي عدد الأشخاص بتركيا الذين لقوا حتفهم، في الزلزال المدمر، بلغ 40 ألفا و689.

وقال رئيس "آفاد" يونس سيزر للصحفيين في أنقرة، إن جهود البحث والإنقاذ في تسع محافظات دمرها الزلزال، انتهت، فيما عدا كهرمان مرعش، وهاطاي.