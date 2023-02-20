وزارة الأوقاف توضح لـ"فلسطين اليوم" حقيقة انخفاض أسعار القبور بغزة

عقّب مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، على الأخبار المتداولة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تخفيض أسعار القبور من 600 إلى 350 شيكلاً.

وأكّد النجار في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة أقدمت على خفض تسعيرة القبور إلى 350 شيكلاً منذ عام 2017 في كل مقابر قطاع غزة، مشيراً إلى أن السعر ثابت منذ 6 سنوات ولم يطرأ أي تغيير عليه، والطواقم المختصة تتابع وتراقب بهذا الشأن.

وأوضح أن هناك ست مقابر رئيسية على مستوى قطاع غزة، يتم فيها حفر قبور عن طريق وزارة الأوقاف، ويتم بيعه لأهالي المتوفى بسعر 350 شيكلا فقط، مضيفا: "أن هناك إعفاء للعائلات غير المقتدرة على دفع إيجار القبر عند وجود متوفى لديهم".

وشدد على أن المقابر الرسمية في القطاع عليها رقابة كبيرة من قبل طواقم وزارة الأوقاف، إذ يتم تسليم أهل المتوفى "وصل دفع" بالمبلغ عند الدفع، لكن تحصل التجاوزات في المقابر المتعدي عليها من المواطنين، داعياً كل ما يتعرض للاستغلال إلى كتابة تظلم رسمي وتقديم شكوى في مديرية الأوقاف في المحافظة التي يقطنها.

وفي سياق آخر، أشار مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى أن هناك تعديات على بعض المقابر المغلقة "الممتلئة"، من قبل بعض أشخاص بالتعاون مع بعض الأشخاص في المتواجدين في المقابر لدفن ميتهم بطريقة غير قانونية مقابل حفنة من الأموال، مؤكداً أنهم يُلاحقون هؤلاء المنتفعون للامساك بهم وتقديمهم إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى مساحة المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة نحو 280 دونماً، لم يتبقى منها سو 20 دونما فارغاً من القبور، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف طالبت، سلطة الأراضي والحكم المحلي، بتخصيص قطعة أرض تكون بديلا عن "الشرقية"، التي شارفت على الامتلاء.