اشتية: ملتزمون بما تم التوقيع عليه مع "النقابات" حال توفر الإمكانيات المالية

أكد محمد اشتية رئيس الوزراء برام الله بالضفة المحتلة، اليوم الاثنين 20/2/2023، التزام حكومته بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب.

جاء ذلك، رداً على إضراب المعلمين الذي يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، وسط مطالبات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المعلمين والحكومة.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، على أن الظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون أكثر قوة وثباتا في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة مرفوضة، واعتبرها مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المتخصصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له.

ويناقش مجلس الوزراء، الأوضاع المائية في قطاع غزة، وتوصيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والقضايا المرفوعة في المحاكم الإسرائيلية، ونظام ترخيص محطات الوقود، ومشاريع طرق ومدارس، وإنشاء صندوق خاص للطاقة المتجددة، إضافة إلى تقارير سياسية ومالية وأمنية.