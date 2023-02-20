شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 ، تعافي بسيط رغم الانخفاض الذي طرأ على سعر صرفه خلال الايام الماضية ، حيث أثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل اسبوعين على كافة مناحي الحياة ومنها الذهب ، وخاصة بعد الارتفاع الكبير على سعر صرف ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم أسعار الذهب في سوريا في كافة المحافظات دمشق واللاذقية – أدلب وغيرها من المحافظات وبالغرامات المختلفة غرام 18-21-24 "، فكيف جاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 .

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 .

أولا: سعر غرام عيار 21 / ليرة سورية في دمشق : شراء: 376,000 ومبيع : 382,000 وكان الإغلاق السابق : 380,000 ليرة .

ثانيا: سعر غرام عيار 21 / ليرة سورية في حلب : شراء: 377,000 ومبيع : 382,000 وكان الإغلاق السابق : 380,000 ليرة .

ثالثا: سعر غرام عيار 21 / ليرة سورية في إدلب : شراء: 371,000 ومبيع : 379,000 وكان الإغلاق السابق : 379,000 ليرة .ليرة .

رابعا: سعر غرام 21 في الحسكة اليوم : شراء : 369,000 ومبيع: 376,000 وكان الإغلاق السابق379,000 ليرة .

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا عيار 24 وصل عند مستوى بيع 406,857 وشراء 406,286 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 22 وصل عند مستوى بيع 372,952 وشراء 372,429 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21 وصل عند مستوى بيع 356,000 شراء 355,500 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 18 وصل عند مستوى بيع 305,143 وشراء 304,714 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 14 وصل عند مستوى بيع 237,333 وشراء 237,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 12 وصل عند مستوى بيع 203,429 وشراء 203,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 12,653,257 وشراء 12,635,486 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,848,000 وشراء 2,844,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 406,857,143 وشراء 406,285,714 ليرة .



ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تحتلف من محال لآخر ، ونستكمل معكم الان الباقي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 148,925 ليرة $59.28

سعر الذهب عيار 22 136,515 ليرة $54.34

اسعار الذهب عيار 21 130,312 ليرة $51.87

اسعار الذهب عيار 18 111,695 ليرة $44.46

سعر الذهب عيار 14 86,873 ليرة $34.58

سعر الذهب عيار 12 74,462 ليرة $29.64

اسعار أوقية الذهب 4,631,554 ليرة $1,844

اسعار جنيه الذهب 1,042,497 ليرة $414.99

اسعار كيلو الذهب 148,924,569 ليرة $59,283

الذهب يتعافي في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 فبراير 148,878 130,271 111,660 86,846 74,439

18 فبراير 148,867 130,262 111,652 86,840 74,434

17 فبراير 148,835 130,234 111,628 86,821 74,417

16 فبراير 148,463 129,908 111,349 86,604 74,232

15 فبراير 148,561 129,994 111,423 86,661 74,281

14 فبراير 149,912 131,177 112,436 87,449 74,956

13 فبراير 149,839 131,112 112,381 87,406 74,919

12 فبراير 150,792 131,946 113,096 87,963 75,396

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .