أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:01 م
20 فبراير 2023
أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023
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شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 ، تعافي بسيط رغم الانخفاض الذي طرأ على سعر صرفه خلال الايام الماضية ، حيث أثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل اسبوعين على كافة مناحي الحياة ومنها الذهب ، وخاصة بعد الارتفاع الكبير على سعر صرف ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم أسعار الذهب في سوريا في كافة المحافظات دمشق واللاذقية – أدلب وغيرها من المحافظات وبالغرامات المختلفة  غرام 18-21-24 "، فكيف جاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 .

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 .

أولا: سعر غرام عيار 21 / ليرة سورية في دمشق : شراء: 376,000 ومبيع : 382,000 وكان الإغلاق السابق : 380,000 ليرة .

ثانيا: سعر غرام عيار 21 / ليرة سورية في حلب : شراء: 377,000 ومبيع : 382,000 وكان الإغلاق السابق : 380,000 ليرة .

ثالثا: سعر غرام عيار 21 / ليرة سورية في إدلب : شراء: 371,000 ومبيع : 379,000 وكان الإغلاق السابق : 379,000 ليرة .ليرة .

رابعا: سعر غرام 21 في الحسكة اليوم : شراء : 369,000 ومبيع: 376,000 وكان الإغلاق السابق379,000 ليرة .

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي: 

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا عيار 24 وصل عند مستوى  بيع 406,857 وشراء 406,286 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 22 وصل عند مستوى   بيع 372,952 وشراء 372,429 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21 وصل عند مستوى  بيع 356,000 شراء 355,500 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 18  وصل عند مستوى  بيع 305,143 وشراء 304,714 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 14  وصل عند مستوى بيع 237,333 وشراء 237,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 12 وصل عند مستوى  بيع 203,429 وشراء 203,143 ليرة .

سعر الاونصة  وصل عند مستوى بيع 12,653,257 وشراء 12,635,486 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى   بيع 2,848,000 وشراء 2,844,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى   بيع 406,857,143 وشراء 406,285,714 ليرة .

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 


ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تحتلف من محال لآخر ، ونستكمل معكم الان الباقي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 148,925 ليرة $59.28

سعر الذهب عيار 22  136,515 ليرة $54.34

اسعار الذهب عيار 21 130,312 ليرة $51.87

اسعار الذهب عيار 18 111,695 ليرة $44.46

سعر الذهب عيار 14  86,873 ليرة   $34.58

سعر الذهب عيار 12  74,462 ليرة   $29.64

اسعار أوقية الذهب     4,631,554 ليرة       $1,844

اسعار جنيه الذهب      1,042,497 ليرة       $414.99

اسعار كيلو الذهب      148,924,569 ليرة    $59,283

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 

الذهب يتعافي في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 فبراير      148,878     130,271     111,660     86,846       74,439

18 فبراير      148,867     130,262     111,652     86,840       74,434

17 فبراير      148,835     130,234     111,628     86,821       74,417

16 فبراير      148,463     129,908     111,349     86,604       74,232

15 فبراير      148,561     129,994     111,423     86,661       74,281

14 فبراير      149,912     131,177     112,436     87,449       74,956

13 فبراير      149,839     131,112     112,381     87,406       74,919

12 فبراير      150,792     131,946     113,096     87,963       75,396

11 فبراير      150,791     131,945     113,095     87,962       75,395

10 فبراير      150,700     131,866     113,027     87,909       75,350

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20/2/2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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