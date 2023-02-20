عائلة الشيخ بسام السعدي : محكمة الاحتلال تعقد جلسة محاكمة للشيخ  غدا

أعلنت عائلة الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاثنين 20/2/2023 ، ان ما تسمى بمحكمة الاحتلال ستعقد غدا جلسة محاكمة للشيخ بسام السعدي .

وبينت عائلة الشيخ السعدي انه من المتوقع إصدار حكم بحقه بعد تعنت النيابة العامة .

وكانت محكمة عوفر الصهيونية بداية الشهر الجاري أجلت محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي؛ حتى تاريخ 21/02/2023م.

وبينت مهجة القدس ان الشيخ بسام السعدي مازال موقوفًا منذ تاريخ 01/08/2022م.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل اعتقال الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي منذ مطلع أغسطس/آب العام الماضي، بعد اعتقاله خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة).