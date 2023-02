معلق مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة، يستضيف معلب "آنفيلد" مباراة من العيار الثقيل تضم فريقي ريال مدريد الاسباني وليفربول الإنجليزي ضمن مباراة الذهب في بطولة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، حيث سنوضح لمتابعي كرة القدم في هذه المقالة، اسم المعلق الرياضي لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة المفتوحة للمباراة.

اسم معلق مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، من أساسيات أو ركائز مشاهدة مباراة كرة قدم عبر الشاشة، هو وجود معلق رياضية يعلق على أحداث المباراة، خاصة في حال كانت مباراة قوية ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم في العالم، لكنّ ليس دائما ما يتم اختيار المعلق الرياضي يكون وفق اهتمامات كرة القدم فهناك معلقين رياضيين لا يرغبهم الجمهور كثيرا وهناك آخرين لا يمل الجمهور منهم، وبهذا الخصوص، يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، المعلق الرياضي لمباراة ريال مدريد وليفربول في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، من جديد يلتقي الخصمان القويان ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بعد نحو عام على مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021- 2022، الذي توج به ريال مدريد على حساب ليفربول بهدف فينيسيوس جونيور الوحيد، بعد أن حصد الريال الكأس من فم ليفربول عام 2018 بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف وحيد، حيث بات الريال عقدة ليفربول في السنوات الأخيرة، لذا فإن هذه المباراة بعنوان وفق جمهور ليفربول رد الاعتبار، لذ كل التوقعات تشير إلى قوتها، وهو ما يدفعنا لنشر جميع التفاصيل عنها من بينها اسم المعلق الرياضي لمباراة ليفربول وريال مدريد، حيث تسند مهمة التعليق على للمباراة للجزائري حفيظ الدراجي.

