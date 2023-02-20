بالفيديو تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمنزل الأسير أسامة الطويل وأخذ قياساته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 ص
20 فبراير 2023
والدة الاسير اسامة الطويل.PNG
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والدة الأسير أسامة الطويل تتحدث عن تفاصيل اقتحام منزلهم وأخذ قياساته

 

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