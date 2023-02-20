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بالفيديو
تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمنزل الأسير أسامة الطويل وأخذ قياساته
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 ص
20 فبراير 2023
والدة الأسير أسامة الطويل تتحدث عن تفاصيل اقتحام منزلهم وأخذ قياساته
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