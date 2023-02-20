خبيرة تغذية تنصح بتناول فطور يشعرك بالشبع ويُفقد الشهية

كشفت دراسة علمية جديدة أن هناك أطعمة تفقد شهية العديد من المواطنين بعد تناولها ، وخاصة لما تحتويه من مكونات .

الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا خبيرة التغذية الروسية كشفت عن مكونات وجبة الإفطار التي بعد تناولها لا يرغب الشخص بتناول الطعام حتى الغداء ، مشيرةً إلى أن الدهون هي من مكونات وجبة الفطور التي تجعل الشخص يشعر بالشبع فترة طويلة، ولن يحتاج الشخص إلى تناول وجبات خفيفة حتى الغداء.

وبينت الخبيرة أن الشخص يحتاج في الصباح إلى طاقة لكي يستيقظ ، والدهون تخلق هذا الشعور. وهذه الدهون يمكن أن تكون دهون نباتية غير مشبعة - أفوكادو، مكسرات، بذور. قد تكون هناك دهون مشبعة من أصل حيواني- بيض موضحاً أن الكربوهيدرات لا تخلق شعورا بالشبع لأنها تعالج بسرعة.

وجبة الإفطار من الأفضل أن تتكون من عناصر مختلفة مثلاً عصيدة الدخن مع البيض المسلوق وجبن البارميزان. ويمكن إضافة المكسرات والأفوكادو إلى العصيدة، ما يساعد على عدم الشعور بالجوع قبل الغداء".

وتضيف: ""بالطبع، محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي مختلف من شخص إلى آخر، فمثلا تستهلك المرأة التي تهتم بتغذيتها في المتوسط 1600-1700 سعرة حرارية. أي يمكنها الحصول على هذه السعرات من استخدام حوالي 70 غراما من الحبوب الجافة في وجبة الفطور و100 غرام من الأفوكادو و20-30 غراما من المكسرات أو الفواكه المجففة".

وتشير الخبيرة، إلى أن على بعض الأشخاص التقليل من نسبة الدهون في نظامهم الغذائي.