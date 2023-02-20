حماس : تفاهمات السلطة مع الاحتلال لإنهاء الحالة الثورية لا قيمة لها

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع اليوم الاثنين 20/2/2023 أن ما أُعلن عنه من تفاهمات بين السلطة وحكومة الاحتلال المتطرفة بضغوط أمريكية لإنهاء الحالة الثورية في الضفة الغربية لا قيمة لها ولن يلتفت شعبنا لذلك وسيواصل ثورته ضد الاحتلال دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.

وبين القانوع أن قبول السلطة للوعود الأمريكية الموهومة مقابل سحب مشروع لإدانة الاستيطان بمجلس الأمن يمثل خذلاناً لقضية شعبنا في المحافل الدولية وطعنه في ظهره وخدمة جديدة لحكومة الاحتلال المتطرفة.

اعتبر أن هذا الموقف المدان شعبياً ووطنياً يدحض إعلان السلطة الكاذب في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني ويؤكد مجدداً استمرارها في التعويل على سراب ووهم الإدارة الأمريكية على حساب الدم الفلسطيني.

أوضح أن الموقف الوطني والفصائلي الواسع الرافض لسلوك السلطة يدلل أنها تغرد خارج السرب وسلوكها اللاوطني لا يخدم الحالة الثورية بل يشكل التفافاً عليها وخذلاناً لأهلنا في القدس والضفة الغربية.