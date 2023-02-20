ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 20 من فبراير/شباط، ستة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.

والأسرى هم:

من مدينة نابلس/

الأسير أحمد محمد زهدي مرشود "عرايشة" (39 عامًا) من مخيم بلاطة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة ضلوعه في التخطيط للعملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد سامي عنتر في تل أبيب المحتلة في 19 من يناير 2006.

يعاني الأسير من آلام حادة في الرقبة والكتف والقدم نتيجة تعرضه للإصابة مرتين قبل الاعتقال، وهو شقيق الشهيد خليل الذي ارتقى إثر استهداف طائرة الاحتلال لسيارة كانت تقله بثلاثة صواريخ أثناء عودته للمخيم في 14 من حزيران عام 2004.

من مدينة رام الله/

الأسير باسل عبد الرحمن أحمد أسمر (47 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في السجون الصهيونية.

ومن جنين/

الأسير عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرُّبْ (40 عاماً) من قرية جلبون، المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال؛ وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

والأسير محمد محمد عبد المجيد الشرقية (50 عاماً) من بلدة اليامون، المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 22 عامًا في السجون.

ومن الخليل/

الأسيران الأخوان علاء عبد الرحيم اسكافي (49 عاما) المحكوم بالسجن 27 عاما..

والأسير يوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافى (51 عامًا)، المحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات..

وهما معتقلان منذ عام 2004 وأمضيا 19 عامًا في السجون.

يذكر أن الأسير يوسف اسكافي يعتبر من قادة كتائب شهداء الاقصى، ولديه ثلاثة أبناء وكانت طفلته عبير سكافي قد ارتقت شهيدة قبل نحو 10 سنوات بسبب تعرضها لصدمة من قبل الاحتلال اثناء توجهها لزيارته في سجن نفحة، كما تعرض لجلطة قلبية عام 2009م واجريت له عمليه قسطرة في القلب ويعاني من ورم في الرقبة ومشاكل بالأسنان والام شديدة بالفك جراء إصابته بالتهابات شديدة.