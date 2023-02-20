رئيس جهاز الشاباك السابق يحرض على طرد عوائل منفذي العمليات

يواصل مسؤولون صهاينة، سياسة التحريض على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصةً ضد ذوي منفذي العمليات البطولية.

وتمعن قوات الاحتلال في انتهاكاتها التعسفية بحق شعبنا، خاصةً بعد الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، وإجراءاته بحق الفلسطينيين وسياسة هدم المنازل.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن رئيس جهاز الشاباك السابق يورام كوهين أعرب عن تأييده لسياسة هدم المنازل.

وقال كوهين:" أنا أؤيد سياسية هدم منازل منفذي العمليات وفرض عقوبات رادعة، وإذا كان بإمكاني وذلك كان قانونياً سأقوم بطرد عائلات منفذي العمليات أيضًا".