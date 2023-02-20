وسط تشديد العقوبات: الأسرى يواصلون معركة العصيان في وجه السجان

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 20/2/2023، لليوم السابع على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.

ويصر الأسرى على خطواتهم التصعيدية والعصيان ضد السجان تعبيراً عن حالة الرفض لـ "بن جفير" وسياساته الإجرامية التي تصل بهم حد التفاني بالدفاع ليس فقط عن كيانهم النضالي داخل الأسر؛ وإنما الدفاع عن كرامتهم وشرفهم الوطني وبعدنا الإنساني، وحقهم بالحرية.

وأشار الأسرى في السجون إلى أنه لن يستطيع "بن غفير" أو غيره شل الروح الثورية لدى أبطالنا في السجون، ولن تسمعوا هذه المرة جوقة أصوات، وسينبثق من أعماق الأسرى صرخة واحدة تحمل كلمة واحدة ومطلب أزلي واحد "الحرية"، تعبيرًا عن توق الأسرى للحرية، وعن تعطش الشعب الفلسطيني للانعتاق من نير الاحتلال والخلاص الأبدي من الطغاة.

وكان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أوعز بتشديد إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع)

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.