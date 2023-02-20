"مهجة القدس": الأسيران أحمد مرشود وعمر أبو الرب يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أحمد محمد زهدي مرشود "عرايشة" (38 عامًا) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/02/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد مرشود ولد بتاريخ 27/11/1984م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير المجاهد عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب (40 عامًا) من بلدة جلبون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى ستة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/02/2007م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس ومشاركته في عمليات للمقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عمر أبو الرب ولد بتاريخ 23/02/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.

الدائرة الإعلامية

20/02/2023