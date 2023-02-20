كم سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الاثنين 20-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء في تعاملات بالأسواق ، وخصص فريق فلسطين اليوم الاخباري لكم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة بشأن أسعار الذهب في السعودية حيث نقوم يوميا في تخصيص مقالات يوميا ونطلع المهتمين في وضعها كما ونوزعها على مواقع التواصل الاجتماعي مختلف اشكالها لنصل عدد أكبر ممكن من الأشخاص وللاطلاع على الجديد ترتب عليكم المواصلة في القراءة لآخر سطر وهو التالي :

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 20-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي على النحو التالي :

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 24 وصل عند مستوى 222.41 ريال ما يعادل 59.27 دولار .

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 22 وصل عند مستوى 203.87 ريال ما يعادل 54.33 دولار .

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 21 وصل عند مستوى 194.61 ريال ما يعادل 51.86 دولار .

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 18 وصل عند مستوى 166.81 ريال ما يعادل 44.45 دولار .

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 14 وصل عند مستوى 129.74 ريال ما يعادل 34.57 دولار .

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 12 وصل عند مستوى 111.20 ريال ما يعادل 29.63 دولار .

اسعار أوقية الذهب 6,917 ريال ما يعادل 1,843 دولار .

اسعار جنيه الذهب 1,557 ريال ما يعادل 414.88 دولار .

اسعار كيلو الذهب 222,405 ريال ما يعادل 59,267 دولار .

أسعار الذهب في السعودية عيار 21

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 فبراير 222.40 194.61 166.81 129.74 111.20

18 فبراير 222.11 194.36 166.59 129.57 111.06

17 فبراير 222.23 194.46 166.68 129.64 111.12

16 فبراير 222.41 194.61 166.81 129.74 111.20

15 فبراير 221.54 193.85 166.16 129.23 110.77

14 فبراير 223.87 195.89 167.91 130.59 111.94

13 فبراير 223.63 195.68 167.73 130.45 111.82

12 فبراير 225.22 197.07 168.91 131.38 112.61

11 فبراير 225.14 197.00 168.86 131.33 112.57

10 فبراير 225.03 196.91 168.78 131.27 112.52

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول الإجابة عن كم سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الاثنين 20-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .