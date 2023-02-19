ارتفاع سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20-2-2023 عيار 21

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدينار الأردني والدولار الأمريكي ، ضمن الجهود التي يعكف على نشرها فريق فلسطين اليوم الاخباري قمنا بنشر التفاصيل الجديدة بشأن أسعار الذهب في الأردن في تعاملات اليوم بالأسواق إذ أن عمليات البحث الالكترونية قد ارتفعت في اول ساعات ونريد ان ننوه إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل لآخر وعن التفاصيل الجديدة فهي على النحو الآتي :

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20-2-2023

لقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو الآتي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 24 وصل عند مستوى 42.06 دينار ما يعادل 59.27 دولار .

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 22 وصل عند مستوى 38.56 دينار ما يعادل54.33 دولار .

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 21 وصل عند مستوى 36.81 دينار ما يعادل51.86 دولار .

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 18 وصل عند مستوى 31.55 دينار ما يعادل44.45 دولار .

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 14 وصل عند مستوى 24.54 دينار ما يعادل 34.57 دولار .

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 12 وصل عند مستوى 21.03 دينار ما يعادل29.63 دولار .

اسعار أوقية الذهب 1,308 دينار ما يعادل 1,843 دولار .

اسعار جنيه الذهب 294.45 دينار ما يعادل 414.88 دولار .

اسعار كيلو الذهب 42,063 دينار ما يعادل 59,267 دولار .

سعر الذهب اليوم الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 فبراير42.10 36.84 31.58 24.56 21.05

17 فبراير42.02 36.77 31.52 24.51 21.01

16 فبراير41.93 36.69 31.45 24.46 20.96

15 فبراير41.95 36.71 31.46 24.47 20.97

14 فبراير42.34 37.04 31.75 24.70 21.17

13 فبراير42.31 37.02 31.73 24.68 21.15

12 فبراير42.58 37.25 31.93 24.84 21.29

11 فبراير42.58 37.25 31.93 24.84 21.29

10 فبراير42.55 37.23 31.91 24.82 21.28

9 فبراير 42.45 37.15 31.84 24.76 21.23



في نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .