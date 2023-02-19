بالفيديو يوفنتوس يتفوق على سبيزيا بهدفين دون مقابل

تفوق فريق يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأحد، على غريمه سبيزيا بثنائية دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأفادت مصادر صحفية إيطالية، بأن يوفنتوس واصل صحوته في الدوريالإيطالي، بتفوقه على سبيزيا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع ال23 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز يوفنتوس على نظيره بنتيجة "2-0"، حيث هزّ يوفنتوس شباك الأخير بهدفين دون أي رد.

وأقيمت على أرضية ملعب البيرتو بيكو في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الأحد.

جدير ذكره أنه شهدت آخر أربع مباريات جمعت الفريقان فوز يوفنتوس في مواجهتين وفوز سبيزيا في مباراة وحضر التعادل في مباراة.