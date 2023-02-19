18 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس المحتلتين

نفذ مقاومون فلسطينيون 18 عملاً مقاوماً ومواجهات في 11 نقطة في الضفة والقدس المحتلتين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، إضافة لإحراق نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

وفي السياق، اندلعت مواجهات في 11 نقطة بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وفي مدينة القدس، نشبت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال وتركزت في حي جبل المكبر، والعيزرية، والعيساوية، والرام، ومخيم شعفاط، تخللها إلقاء حجارة بشكل متكرر.

كما وقعت مواجهات مماثلة في البيرة وقرية المغير برام الله، وبلدة رمانة بجنين، إضافة إلى تنفيذ عمليتي إطلاق نار قرب حاجز "سالم" العسكري، وحاجز "الجلمة" العسكري قرب جنين، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجزي "جبارة" و"نتسانعوز" في طولكرم، فيما ألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال في خربة الدير ببيت لحم، وتمكنوا من إحراق نقطة عسكرية.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمحافظة الخليل، تخللها إلقاء حجارة.

جدير ذكره، انه نفذ مقاومون فلسطينيون 530 عملية مقاومة خلال شهر يناير ٢٠٢٣ المنصرم، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، وإصابة 38 آخرين، وفق تقرير نشرته منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية.