اسيرات سجن "الدامون" يغلقن احد الاقسام لساعتين

ذكرت مصادر خاصة، مساء اليوم الاحد ١٩-٢-٢٠٢٣، انّ "الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" الصهيوني، أغلقن القسم رقم 3 من السجن لمدة ساعتين،

جاء ذلك من قبل الاسيرات كخطوة احتجاجية أولى على العقوبات، التي فرضت على ست أسيرات بعد تضامنهن مع الأسرى وما يجري ضدهم من عقوبات في السجون.

وقالت المصادر الخاصة لقناة الميادين: "ارتدت 6 أسيرات لباس "الشاباص" يوم الجمعة، واعتصموا في ساحة السجن بشكل سلمي من دون ارتكاب أي فعل، ورفعوا لافتة مكتوب عليها "لا خبز ولا مي بدنا حرية".

وبحسب المصادر للميادين:"انه أعلنت الأسيرات اليوم الأحد، أنهن مستمرات في إغلاق القسم حتى رفع العقوبات عن الأسيرات الستة، وأنّه تم الحديث مع إدارة السجن أنّ الأسيرات لم يقمن بأي مخالفة ولا حتى عصيان".

وتابعت :المصادر :"في المقابل، استمرت إدارة السجن بتعنتها وإصرارها على فرض العقوبات على الأسيرات اللواتي شاركن وهنّ: نفوذ حماد، شاتيلا ابو عيادة، تحرير ابو سرية، فلسطين نجم، أزهار عساف، أسيل تيتي،.

وأكدت الأسيرات أنّهن مستمرات بشكل تصاعدي بإغلاق القسم حتى إلغاء العقوبات كافة. كما اعتبرن أن هذه الخطوة تحمل تضامناً مع الأسرى وخطواتهم الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون، مشددين على أنهن "جزء لا يتجزأ من الحركة الأسيرة".