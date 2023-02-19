اتحاد الشجاعية يشيد بجماهيره ويؤكد ضرورة استمرار الرياضة النظيفة

أشاد نادي اتحاد الشجاعية، مساء اليوم الأحد 19-2-2023، بجماهيره، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة استمرار الرياضة النظيفة.

واكد النادي في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" نسخة منه، حرصه الدائم على اللعب بكل نزاهة وشرف وفي كل الاوقات والظروف.

وتقدم الشجاعية، بالشكر والتقدير لكافة الشخصيات الوطنية والرياضية التي اشادت باخلاق الفريق.

وإليكم نص البيان:

*نادي اتحاد الشجاعية يشيد بجماهيره ويؤكد على ضرورة استمرار الرياضة النظيفة*

يهنيء مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول بالنادي على روحهم العالية ولعبهم النظيف كما تعودنا دوما على أبناء الشجاعية.

كما ويؤكد نادي اتحاد الشجاعية على حرصه الدائم على اللعب بكل نزاهة وشرف في كافة الأوقات والظروف لأننا نريد رياضة نظيفة نهنيء خلالها الفائز بجدارة.

ويشيد نادي اتحاد الشجاعية بجماهيره الكبيرة والوفية على التزامها وانضباطها ووقوفها مع مجلس الإدارة واحترامها للضيوف وعدم الانجرار وراء ردات الفعل حفاظا على السلم الأهلي وعلى الروابط الأخوية لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.

كما ويشدد النادي على ضرورة استمرار الحركة الرياضية في ظل أجواء مناسبة بعيدا عن الاحتقان والأزمات، لأن الرياضة عنوان مهم للشعوب ولا يجوز لشعب يبحث عن الحرية والاستقلال أن يحول الرياضة إلى مجال للتراشق والفوضى، ونحيي الأخوة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم على جهودهم الكبيرة مؤكدين لهم بأننا معا حريصين على استمرار المسيرة الرياضية بكل محبة وإخاء

وختاما يتوجه نادي اتحاد الشجاعية بالشكر والتقدير الى جميع الشخصيات الوطنية والرياضية والإعلامية على إشادتها بنزاهة وأخلاق الشجاعية، ونؤكد اننا سنظل على هذا النهج من أجل رياضة وطنية يسودها اللعب الشريف والاخلاق الطيبة.



نادي اتحاد الشجاعية

19-2-2022