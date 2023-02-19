زلزال تركيا- ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 41 ألفا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، الاثنين الموافق 6 فبراير 2023، إلى 41.020 ضحية.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، حنحو 6 آلاف و108 أشخاص، وفق وزارة الصحة التركية، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات 21 ألفا و859 شخصا.

وتعرضت منطقة جنوبي شمال سوريا وجنوبي تركيا في 6 فبراير الجاري، لزلزال مزدوج بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات.

وخلف هذا الزلزال دمارًا هائلاً في الممتلكات في البلدين، حيث مسح أحياء بأكملها.