قاسم: ندين بشدة سحب السلطة لمشروع قرار لادانة الاستيطان بمجلس الامن

دان الناطق باسم حركة "حماس"، مساء اليوم الاحد، بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لادانة الاستيطان في مجلس الأمن، ونعتبر ذلك سلوك خارج عن الاجماع الوطني.

وقال قاسم في تصريحات صحفية: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الادارات الامريكية وحكومات الاحتلال ، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني"..

واضاف الناطق باسم "حماس":"هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض."

وشدد قاسم على ان شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا.