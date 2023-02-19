دولة تريد منافسة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة- تعرف عليها!

أعلن رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الاحد، عن رغبته في تأسيس شركة عسكرية شيشانية خاصة على غرار "فاغنر" الروسية التي تحقق مكاسب ميدانية برفقة الجيش الروسي في أوكرانيا وبالتحديد في معارك باخموت.

واعتبر قديروف في بوست نشره على التليغرام، الشركات العسكرية الخاصة ضرورية، مؤكدًا أن قواته تقاتل جنبًا لجنب مع قوات "فاغنر" شبه العسكرية والقوات الروسية في أوكرانيا منذ أن بدأت العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وأضاف أن "فاغنر" التي يرأسها يغجيني بريغوجين حققت نتائج رائعة خلال معاركها العسكرية الأخيرة.

ويقاتل الآلاف من القوات التابعين لشركة "فاغنر" إلى جانب القوات الروسية والشيشانية في أوكرانيا، ويحققون احرازًا كبيرًا في المعارك العسكرية لا سيما داخل المدن، حيث كان الفضل لذا الاولى في تحرير عشرات القرى ومحاصرة مدن مثل سوليدار وباخموت.