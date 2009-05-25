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الدولار يواصل انخفاضه في بدء التداول المصرفي اليوم

  • 06:11 - 25 مايو 2009
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فلسطين اليوم-وكالات

سجلت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي انخفاضا في بدء التداول المصرفي صباح اليوم الاثنين، وجاءت على النحو التالي:

دولار امريكي: 3.92 شيقل

يورو اوروبي: 5.53 شيقل

دينار اردني: 5.56 شيقل

جنيه مصري: 0.70 شيقل

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