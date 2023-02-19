الكلب "بروتيو" يحظى بجنازة عسكرية.. والسبب!

أقيمت في المكسيك مراسم عسكرية لوداع كلب الإنقاذ "بروتيو"، الذي توفي متأثرا بجروح بالغة خلال البحث عن ناجين من الزلزال في تركيا.

وبدوره، أعلن وزير الدفاع المكسيكي وفاة الكلب في مؤتمر صحفي، ونعت وزارة الدفاع المكسيكية الكلب المتوفى.

وغزت قيادة الجيش المكسيكي بوفاة الكلب عبر موقع "تويتر" قائلة: "لقد أنجزت مهمتك.. شكرا لعملك البطولي".

ويعتبر الكلب، "بروتيو" من فصيلة شيبيرد الألمانية، وهو أحد الكلاب المكسيكية التي تحظى بتدريب خاص على أعمال الإنقاذ، ومات في مدينة أدي يامان، بعد مساعدته في إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

وكانت قد شاركت المكسيك بـ130 فردا من العسكريين للمساعدة في عمليات البحث، وأرسلت أشهر كلابها المدربة على البحث والإنقاذ إلى تركيا.

وأشار وزير الخارجية المكسيكي، إلى أن 15 كلبا سافروا مع المدربين لبدء العمل على الفور في البحث عن ناجين.

ويمكن للكلاب أن تفرق بين الموتى والأشخاص الأحياء، بالإضافة إلى معرفة الفرق بين رائحة شخص خرج في الهواء الطلق وشخص محبوس.

وبحسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد"، اليوم الأحد، أنه بلغ إجمالي عدد الأشخاص بتركيا الذين لقوا حتفهم، في الزلزال المدمر، 40 ألفا و689.

وقالت الادارة:" إن جهود البحث والإنقاذ في تسع محافظات دمرها الزلزال، انتهت، فيما عدا كهرمان مرعش، وهاتاي".