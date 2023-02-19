هيئة مقدسية: قانون طرد العائلات المقدسية "جريمة حرب"

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مساء اليوم الأحد، من خطورة تنفيذ قانون العقاب الجماعي الذي أقره الكنيست الصهيوني مؤخراً، والذي ينص على طرد عائلات مقدسية من مدينة القدس تحت "مزاعم أمنية".

وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيان صحفي لها:" إن تشريع هذا القانون "جريمة حرب"، وشكل جديد من أشكال إرهاب الدولة الممنهج، الذي أصبحت تمارسه سلطات الاحتلال بصورة علنية".

وأضافت :"شرعنة طرد المقدسيين من أرضهم ومنازلهم يشكل إهانة لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وانتهاكاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".

وحذرت الهيئة، سلطات الاحتلال من تداعيات تنفيذ هذا القانون الفاشي؛ وما يترتب عنه من تصعيد خطير للأوضاع سوف يتحمل الاحتلال مسؤولية تفجرها، مشددةً على أن "هذه القوانين العنصرية لن تخيف الشعب الفلسطيني، ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة والدفاع عن أرضه ومقدساته".

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للخروج من دائرة الصمت، وتحمل المسؤولية، وإدانة هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

جدير ذكره أنه يخوض سكان عدد من أحياء مدينة القدس المحتلة إضراباً شاملاً، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي، رفضاً لسياسات وجرائم الاحتلال، وخاصة سياسة هدم المنازل وسحب هويات منفذي العمليات الفدائية.