هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز رئيس الهيئة اللواء أبو بكر على معبر "الكرامة"

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، أن مخابرات الاحتلال الصهيوني، أوقفت رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، واحتجزته وحققت معه في طريق عودته الى الوطن على معبر"الكرامة" لاكثر من ساعة.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها :"ان رئيسها اللواء أبو بكر قد خضع للتحقيق والاستجواب على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل".

وكان قد أجرى اللواء أبو بكر عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية في بلجيكا حول قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال..

