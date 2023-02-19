متى موعد عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان الحلقة 1 الأولى في رمضان 2023

موعد عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان الحلقة 1 الأولى على قناة MBC في رمضان 2023 ، ويبحث المهتمين في محركات البحث من ابرزها محرك جوجل الشهير عن الإجابة عن تساؤل متى موعد عرض مسلسل معاوية بن ابي سفيان الحلقة 1 وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص الكبير في وضع التفاصيل في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات نعكف على نشرها يوميا ونضع فيها معظم المسلسلات التاريخية التي يبحث الجمهور وكل ما عليكم الان بعد ذلك هو المتابعة للوصول إلى أخر سطر حيث تتعرفون على القصة وأسماء الابطال وكل شيء يتعلق في هذا المسلسل وهو التالي :

موعد مسلسل معاوية بن أبي سفيان الحلقة 1 الأولى 2023

وفي الإجابة عن تساؤل متى موعد مسلسل معاوية بن أبي سفيان الحلقة 1 الأولى 2023 على قناة ام بي سي MBC إذ أنه يعرض منذ اليوم في شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق 23-3- 2023 ، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وعن احداثه فلقد وضعناه لكم في السطر التالي.

قصة مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

وفي هذه المقدمة وضعنا لكم ملخص بسيط عن قصة مسلسل معاوية بن ابي سفيان الجديد في رمضان 2023 وهذه القصة تم تصويرها في دراما جميله في تونس في استديوهات أستوديوهات كارتاغو وبلغت ميزانيته الخمسة وسبعون مليون دولار ، وهو على النحو التالي: في إطار درامي تاريخي، يتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء" ، وعن أسماء ابطاله فهم في السطور التالية.

ابطال مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

ولقد شارك في مسلسل معاوية بن ابي سفيان العشرات من الفنانين وهم من جنسيات عربية مختلقة ، وهو يعد من اخراج المخرج طارق العريان ومن تأليف المؤلف الصحفي خالد صلاح ونشير لكم إلى أنه من بطولة كل من الفنان لجين إسماعيل وأسماء جلال وسهير بن عمارة وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحي ووائل شرف "، وعن مواعيد عرضه فهو التالي.

مسلسل معاوية بن أبي سفيان القنوات الناقلة

وعلى قناة ام بي سي mbc الأولى سيتم عرض مسلسل معاوية بن ابي سفيان ، ولقد وضعنا لكم تردد هذه القناة بحيث يمكن لكم ضبطته بكل سهولة على الرسيفر حيث جاء على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11470 ومعدل الترميز :27500 والاستقطاب: عمودي V .

أما على القمر الثاني وهو عرب سات فقد جاء ، التردد:11270 ، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي .

وفي ختام المقالة التي تحدثنا فيها بشكل وافٍ عن تفاصيل بخصوص موعد عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان الجديد الحلقة 1 الأولى على قناة ام بي سي MBC في رمضان 2023 ، وضعنا لكم الأفكار التي عكف فريق الموقع على نشرها عن رمضان المقبل هنـــا .