بالصور تضرر حافلة للمستوطنين رشقاً بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، أنه تضررت حافلة المستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر العبرية، فقد وقع الحادث عندما ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية؛ ما أدى لإصابتها بأضرار مادية.

ولم تبلغ المصادر الصهيونية عن وقوع إصابات في الحادث المذكور.

جدير ذكره أن الضفة الغربية المحتلة والقدس تشهد تصعيداً ومواجهات مستمرة في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الأحياء الشرقية من مدينة القدس المحتلة وخاصة مخيم شعفاط.



