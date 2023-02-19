راشفورد يقود مانشستر يونايتد لقمة الدوري الإنجليزي

واصل اللاعب، ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد تألقه مع "الشياطين" في المباريات الأخيرة، قائداً الفريق لتحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي.

وكان استطاع راشفورد قيادة مانشستر يونايتد (الأحد) للفوز على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

وخلال المباراة، سجل راشفورد الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، في الدقيقتين 25 و56.

وبهذا الفوز، مهد راشفورد الطريق أمام الشياطين للفوز رقم 15 لهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثالث في آخر 4 مباريات، قبل أن يختتم زميله جادون سانشو الثلاثية في الدقيقة 61.

وحقق راشفورد هذا الفوز بعد عودته من بطولة كأس العالم 2022 التي ودع فيها مع منتخب إنجلترا من الدور ربع النهائي بالهزيمة أمام فرنسا 0-1.

جدير ذكره أنه بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة من 24 مباراة، معززاً بها موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط فقط خلف مانشستر سيتي الوصيف، و5 نقاط خلف أرسنال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

ويُشار إلى أنه احتفظ يونايتد بتلك النتيجة بآماله في مطاردة أرسنال على القمة، واستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عام 2013 تحت قيادة السير الاسكتلندي أليكس فيرجسون.