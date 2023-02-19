أبطال وقصة مسلسل معاوية بن أبي سفيان الجديد في رمضان 2023 – القنوات الناقلة ، وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث الكترونية مرتفعة على جوجل وغيره من أجل التعرف على تفاصيل مسلسل معاوية بن ابي سفيان الذي يشارك فيه أقوى الفنانين العرب وعلى الفور في وضع الإجابات عن تفاصيله منها مواعيد العرض في هذه السطور التي تلي هذه المقالة علما أن فريق الموقع قام وعلى مدار الأيام الأخيرة على وضع ونشر العديد من الأفكار المرتبطة بشهر رمضان حيث وضعنا لكم روابطهم في الأسفل ولمعرفة بقية المعلومات الخاصة بمشاهدة مسلسل معاوية بن أبي سفيان يترتب على كل زائر في المواصلة في المتابعة وهو التالي :

قصة مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

وفي هذه المقدمة وضعنا لكم ملخص بسيط عن قصة مسلسل معاوية بن ابي سفيان الجديد في رمضان 2023 وهذه القصة تم تصويرها في دراما جميله في تونس في استديوهات أستوديوهات كارتاغو وبلغت ميزانيته الخمسة وسبعون مليون دولار ، وهو على النحو التالي: في إطار درامي تاريخي، يتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء" ، وعن أسماء ابطاله فهم في السطور التالية.

ابطال مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

ولقد شارك في مسلسل معاوية بن ابي سفيان العشرات من الفنانين وهم من جنسيات عربية مختلقة ، وهو يعد من اخراج المخرج طارق العريان ومن تأليف المؤلف الصحفي خالد صلاح ونشير لكم إلى أنه من بطولة كل من الفنان لجين إسماعيل وأسماء جلال وسهير بن عمارة وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحي ووائل شرف "، وعن مواعيد عرضه فهو التالي.

مواعيد مسلسل معاوية بن أبي سفيان في رمضان

وحتى كتابة فريق فلسطين اليوم الاخباري لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن مواعيد مسلسل معاوية بن أبي سفيان الذي يعرض في شهر رمضان المبارك 2023 ، لكنه من المتوقع ان يعرض في الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية .

مسلسل معاوية بن أبي سفيان القنوات الناقلة

وعلى قناة ام بي سي mbc الأولى سيتم عرض مسلسل معاوية بن ابي سفيان ، وفي ختام المقالة التي تحدثنا فيها بشكل وافٍ عن تفاصيل بخصوص أبطال وقصة مسلسل معاوية بن أبي سفيان الجديد في رمضان 2023 – القنوات الناقلة ، وضعنا لكم الأفكار التي عكف فريق الموقع على نشرها عن رمضان المقبل هنـــا .