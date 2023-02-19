وصفه باعتداء سافر.. لبنان يدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأحد، الهجمات الإسرائيلية على دمشق، معتبرة أن هذا الهجوم هو اعتداء سافر و خرق لقواعد القانون الدولي.

و قالت الوزارة في بيان لها :"تدين وزارة الخارجية والمغتربين القصف الاسرائيلي الذي طاول العاصمة دمشق فجر اليوم موقعا الدمار والضحايا في صفوف المدنيين في اعتداء جديد وموصوف على سيادة سوريا وشعبها الذي ما زال يلملم آثار الزلزال المدمّر الذي أصابه".

و أضاف بيان الخارجية اللبنانية :"ان هذا الاعتداء السافر، بما يمثّله من تماد اعتادت عليه اسرائيل، في خرق أبسط قواعد القانون الدولي، يأتي ليؤكد مجددا عدم اكتراث اسرائيل بالمعاناة الانسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة في كل الظروف ولا سيما في زمن المآسي، ما يجعل ادانتها الاخلاقية مضاعفة".

واستشهد 5 سوريين وأصيب عدد آخر، مساء أمس السبت إثر عدوان "إسرائيلي" جديد استهدف العاصمة السورية دمشق.

واستهدفت الغارات حي كفرسوسة في وسط دمشق، قرابة منتصف الليل، وسمع دوي انفجارات عنيفة، قبل أن تهرع إلى المكان مركبات الإسعاف.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، بأنه في تمام الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.

وقالت الدفاع السورية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".