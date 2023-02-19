إدارة الكوارث والطوارئ التركية: 40.689 هو عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد

أعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ، أفاد يونس سيزر ، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 40689 شخصًا.

وقال سيزر إن جهود البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الأحد.

وأضاف أن "جهود البحث والإنقاذ قد تتواصل في بعض المباني".

وأشار إلى أنه بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب كهرمان مرعش في 6 فبراير ، كان هناك 5700 هزة ارتدادية.

وأوضح أنه تم تقديم مساعدة نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولارًا) لأكثر من 682 ألف مواطن ، مشيرًا إلى أن المساعدات النقدية لا تزال تقدم للمواطنين.

من جهته أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات العشر المتضررة بلغ 6108.

وأوضح في بيان صادر عن مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ بولاية هاطاي ، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية في جميع الولايات بلغ 21859.

وقال إن 13612 شخصا أكملوا العلاج.