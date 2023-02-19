حكومة الاحتلال تشكل "الفريق الخارق" برئاسة بن غفير لمواجهة أطفال فلسطين

قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير تشكيل "فريق خارق" للتعامل مع ما أسماه "التحريض على "الإرهاب على الإنترنت"، برئاسة الوزير بن غفير.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن الفريق سيتألف من ثلاثة فرق فرعية ستعمل على أساس يومي وتجتمع على أساس أسبوعي، من أجل الإبلاغ عن الموقف والتوصيات، كل في مجاله الخاص.

و أشارت الصحيفة الى أن هذا الفريق تم تشكيله بعد سلسلة العمليات الفردية التي حدثت مؤخراً من قبل فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، الذين تصرفوا بحسب ادعاءات المخابرات "الإسرائيلية" بدافع التقليد والإلهام.

وبحسب اقتراح نتنياهو، فإن الفرق الثلاثة التي سيشملها (الفريق الخارق):

فريق الإنفاذ: مسؤول عن الموافقات لفتح تحقيق ومقاضاة، بقيادة الحاخام أهوم ونائبه، وأعضاؤه ممثلون عن قسم التحقيق في وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو نائب المدعي العام للدولة أو محامٍ مؤهل نيابة عنه.

فريق الاستخبارات: الذي يتمثل دوره في دراسة الخيارات وتحسين قدرات التجميع والمراقبة على الشبكات الاجتماعية والإشارة إلى الاتجاهات، لإغراق الأحداث الملموسة، بقيادة اللواء في الجيش الإسرائيلي موديعين مي وأعضاؤه ممثلون عن والشاباك، والمقر الوطني السيبراني وجيش الإسرائيلي.

فريق الأدوات القانونية: يتمثل دوره في الانخراط في فحص الوضع القانوني الحالي وتقديم رؤى وتوصيات لتوفير الأدوات القانونية التي ستمكن من الاستجابة الفعالة للتهديدات والتحديات في التعامل مع التحريض عبر الإنترنت. ويضم الفريق ممثلين عن أمين المظالم للأمن الوطني، ومندوب شكاوى الشرطة، ووزارة القضاء.