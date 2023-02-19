الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 2-2023م، اعتاد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار في وقت قريب من تاريخ اليوم من كل شهر، الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام، وتعتبرالمنحة القطرية تعتبر بالنسبة للمستفيدين منها عامل مساند ورئيسي بجانب الدخل الشهري أو الأسبوع المعدوم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار"الإسرائيلي" المستمر منذ العام 2007م.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 2-2023م

وتصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص، ويجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية، كما يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

ويمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر، بالإضافة لتوقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر وتوقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل، وتوقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 2

والمنحة القطرية تصرفها اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، لقرابة 100ألف أسرة بواقع 100دولار لكل شهر، يتم صرفها من خلال المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة والتي تتعامل بخدمة باي بال، وقد تم صرف المنحة القطرية للشهر الماضي يناير بنفس القيمة التي أوضحناها لكم في الأعلى، بقيمة 100 دولار (310) لـ100 ألف أسرة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 2-2023

وبشأن موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 2فبراير 2023، سيكون خلال الأسبوع الجاري على أقل تقدير في نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس.

#صور |

المواطنون يصطفون أمام بريد خانيونس تحت الشمس بانتظار المنحة القطرية.

عدسة: وكالة فلسطين اليوم pic.twitter.com/ste9nXUvBP — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) June 17, 2019

وفي حال تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 2/2023م، يمكن الوصول لرابط التالي هنــــــــــــا