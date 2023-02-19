حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقناة الناقلة، سيواجه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل 21/2/2023م، ريال مدريد الاسباني في دور ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب آنفيلد معقل الفريق الإنجليزي، وعين الفريق الانتقام من ريال مدريد وعبور الدور القادم، وانهاء حالة الوضع الكروي الصعب الذي يمر به ليفربول على مستوى الدوري الانجليز الممتاز لهذا ستكون مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لليفربول مباراة مختلفة وفقاً لتصريحات مدرب ليفربول كلوب.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ستقام على أرضية ملعب آنفيلد، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية يتعليق حفيظ دراجي.

⬛️ استفان كوفاتش سيتولى تحكيم مباراتنا في دوري الأبطال ضد ليفربول.

🆚 @LFC_Arabic #UCL pic.twitter.com/facgFdj5AU — ريال مدريد (@realmadridarab) February 19, 2023

حكم مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وبشأن حكم مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، فقد كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مواجهة ليفربول وريال مدريد، الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الاتحاد الأوروبي فأن الحكم الروماني استفان كوفاكس سيتولى إدارة المباراة، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني، في حين سيكون الحكم الرابع هوراتيو فيسينيك.

وحول حكم الفار لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، سيكون للإيطاليين ماسيميليانو إيرراتي وماركو جيدا.

هذا الشعور الذي نحبه ونريده بعد كل مباراة 🙌🔴pic.twitter.com/U9BaSKz9en — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 18, 2023

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وأما بالنسبة للقناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وفقاً لشبكة بي ان سبورت القطرية فأن القناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد ستكون قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيكون معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا المعلق الجزائري الشهير (حفيظ دراجي).