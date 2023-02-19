كلوب: ليفربول سيلعب أمام ريال مدريد مباراة مختلفة

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، اليوم الأحد19/2/2023م، أن المباراة القادمة ضد ريال مدريد ستكون مختلفة ولا تشبه لقاء نيوكاسل

وأمس السبت، تغلب الريدز ليفربول على نيوكاسل أمس 2-0 وقع عليهما ثنائي الهجوم داروين نونيز وكودي جاكبو.

وقال كلوب :"علينا أن نتعافى ونذهب من أجل مواجهة ريال مدريد، وبعد ذلك نفكر في كريستال بالاس الصعب على ملعبه. يجب أن نستمر في تصحيح مسارنا، ولا بديل عن ذلك في ظل وضعنا الحالي".

وأضاف:" من المؤسف أن كرة القدم ليست مثل ركوب الدراجات، حيث يمكنك دائما أن تكون على المستوى نفسه".

وأردف: "الوضع يختلف، والطريقة الوحيدة للعودة هي الانتصارات. لقد فعلناها الآن في مرتين على التوالي وهذا شعور رائع".

وبين مدرب ليفربول أن فريقه في وضعية جاهزة لمواجهة ريال مدريد، قائلاً:" من الواضح أننا الآن في مكان أفضل مقارنة بما كنا عليه قبل أسبوعين، لكن ما تزال هناك عدة أمور بحاجة للتحسين وعلينا إظهار الاستمرارية".

وسيواجه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل 21/2/2023م، ريال مدريد الاسباني في دور ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب آنفيلد معقل الفريق الإنجليزي.