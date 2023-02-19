إدارة الكوارث: أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت جنوب تركيا

أعلن المدير العام لإدارة الزلزال والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية، ،

أكد أورهان تاتار المدير العام للكوارث والطوارئ تعرض جنوبي تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع في يوم 6 شباط/فبراير الجاري.

وبين تاتار ان الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 3 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن منطقة جبلة جوكسون تعرضت إلى هزة ارتدادية بقوة 5.1 ريختر يوم أمس ، موضحاً أن الهزات الارتدادية في تركيا ستستمر لفترة أطول، داعيا إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.