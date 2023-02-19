العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 2023- كم باق على بداية أول يوم شهر رمضان المبارك يعتبر شهر رمضان 2023 شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو كذلك شهر الفرح لقلوب المسلمين والمؤمنين الذين ينتظرون قدومه كل عام في أرجاء العالم بشغف وشوق، لما فيه من خير عميم، وليال مباركات، وأيام طهور معدودات، ورضا ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 2023- كم باق على بداية أول يوم شهر رمضان المبارك.

العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 2023

ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "والذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لخلُوفُ فمِ الصَّائمِ أطيبُ عند اللهِ، يومَ القيامةِ، من ريحِ المسكِ، وللصَّائمِ فرحتانِ يفرَحهُما: إذا أفطرَ فرِحَ بفِطرهِ، وإذا لقِيَ ربَّهُ فرِح بصوْمِهِ".

ولهذا، لا غرو أن ينتظر المسلمون في أصقاع العالم قدوم الشهر الفضيل بشوق ورغبة وإيمان، ويسألون عن موعد بدئه، وفي أي يوم يكون.

تحري هلال رمضان وتحديد أول أيامه فلكياً

يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل، على أن يتم تحري هلال الشهر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس/آذار 2023.

ووفق البحوث الفلكية، فإن القمر سيغرب قبل الشمس في كل دول المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر، مما يجعل رؤيته شبه مستحيلة. وعليه، من المتوقع أن تعلن غالبية الدول العربية يوم الأربعاء 22 مارس/آذار المتمم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب موقع طقس العرب.

كما أظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شهر رمضان 1444 هـ سيوافق يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023. وأضاف المعهد أن من المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس/آذار 2023 وهو يوم الرؤية، وفق ما نقلت عدة صحف مصرية عن المعهد.

كيفية تحري هلال رمضان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

وهذا يعني أن رؤية الهلال من شاهدين عدلين يثبته، وهذا القول منقول أيضا عن ابن شهاب الزهري، وكذلك مالك والليث والأوزاعي، وقد أخذ بهذا الرأي المالكية في حالي الصحو والغيم، وفي البلد الكبير والصغير، فيثبت الصيام والفطر ودخول شهر ذي الحجة برؤية عدلين.

وثمة رأي آخر يأخذ به عدد من العلماء، وهو "الاستفاضة" في الرؤية، ويعني رؤية الهلال من جمٍّ غفير من الناس يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب.

وفي أيامنا الحالية، ومع تقدم العلم وطرق الرصد، تتم العودة في كثير من الأحيان إلى الدراسات والأرصاد الفلكية الدقيقة لتحري الهلال، وتحديد أول أيام شهر رمضان الفضيل ويوم عيد الفطر.

وعلى الرغم من أن الحسابات الفلكية تتوافق مع الرؤية الشرعية في كثير من الأحيان، فإن الكلمة النهائية والرسمية لبدء شهر الصيام 1444 هجريا، أو الشهور الهجرية يكون وفقا لما تعلنه دور الإفتاء والسلطات الرسمية في العالم العربي والإسلامي بناءً على ما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

رؤية هلال رمضان في السعودية

تعد المملكة العربية السعودية من أهم دول الوطن العربي بسبب وجود المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. ومع اقتراب الشهر المبارك، يتساءل المسلمون عن موعد رمضان 2023 في السعودية، لأن الكثير من الدول العربية والإسلامية وبعض المسلمين في الدول الغربية يعتمدون التقويم السعودي في تحديد بداية الشهر الهجري ونهايته.

وحسب إجراءات الرؤية الشرعية التي يتم تحرّيها في المملكة في اليوم الأخير من شهر شعبان، يُتوقع أن تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة لتحري هلال شهر رمضان 2023 بمدينة حوطة سدير في محافظة المجمعة. وتستخدم المحكمة أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل رؤية هلال رمضان، والتعرف على موعد أول أيامه الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، يوم 23 مارس/آذار 2023.

رؤية هلال رمضان في تركيا

لا تختلف تركيا عن بقية الدول الإسلامية، إذ تتحرى الجهات المعنية هلال رمضان في آخر أيام شعبان. وتعتمد الحكومة التركية عادة على الدراسات والأرصاد الفلكية الدقيقة في اعتماد بدء أول أيام الشهر الكريم، وكذلك في تحديد أول أيام عيد الفطر.

إعلان رؤية هلال رمضان 2023

بعد التأكد والتثبت من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية المذكورة آنفا، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية في العالمين العربي والإسلامي للشعوب العربية والإسلامية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.

عدد أيام شهر رمضان 2023

يُتوقع فلكيا أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، إذ يبدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل، ويستمر لمدة 29 يوما ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل/نيسان 2023.

متوسط عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك. وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا.