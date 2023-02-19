أبو مذكور يكشف لـ"فلسطين اليوم" موعد إجراء قرعة الحج وشرط دخولها لاختيار الأسماء

أكد عوض أبو مذكور رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن شركات الحج والعمرة بدأت بإرسال رسائل للحجاج الذين سجلوا أسمائهم للحج للبدء غداً الاثنين 20/2/2023، في تسديد مبلغ وقدره 1500 دينار للبنوك، حيث من سيدفع سيدخل القرعة.

وأوضح أبو مذكور في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مايقارب من 41 ألف مواطن سجلوا للحج العام الحالي، حيث سيتم اختيار 2500 شخص لمدة عامين متتاليين بعد إجراء قرعة.

وأفاد أبو مذكور، أن الدفع في البنوك سيستمر لمدة أسبوعين، متتاليين، حيث سيتم إجراء القرعة العلنية بعد أسبوع، أي حوالي في العاشر من مارس المقبل.

وكان أبو مذكور، نوه في وقت سابق إلى أنه بعد الانتهاء من القرعة سيتم التسجيل من جديد بأسماء جديدة وقرعة جديدة للأعوام القادمة، موضحاً أنه لن يتم ترك الأسماء محجوزة لأعوام عدة كما السابق.

وطالبت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية، حجاج غزة المؤجلين من العام الماضي، وتم قبولهم للحج لهذا العام 1444هــ، "أصحاب الأعمار 65 فما فوق"، إضافة الى بعض الحالات الأخرى، إلى تسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار أردنيّ، وذلك اعتبارًا من يوم غد، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7-2.

ودعت وزارة الأوقاف حجاج غزة المؤجلين من العام الماضي بالتوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي، لتسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج.

وشددت اللجنة على أن من لم يسدّد الدفعة يسقط حقه في السفر لأداء فريضة الحج.