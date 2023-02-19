هل تراجع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 19-2-2023

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري اليوم الاحد 19-2-2023 أسعار الذهب الجديدة في سوريا ومحافظاتها الأربعة (الحسكة ، ادلب، حلب، دمشق) لجميع العيارات خلال التعاملات بالأسواق وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى الوصول إلى النهاية وهو التالي :

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء: 368,000 ، مبيع : 376,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء : 371,000 ، مبيع: 379,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء : 374,000 ، مبيع: 379,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء : 374,000 ، مبيع : 379,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 19-2-2023

ولقد وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب اليوم في سوريا ، عيار 24 عند مستوى بيع 406,857 شراء 406,286 ليرة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 22عند مستوى بيع 372,952 شراء 372,429 ليرة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 عند مستوى بيع 356,000 شراء 355,500 ليرة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 عند مستوى بيع 305,143 شراء 304,714 ليرة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14 عند مستوى بيع 237,333 شراء 237,000 ليرة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 12 عند مستوى بيع 203,429 شراء 203,143 ليرة

سعر الاونصة عند مستوى بيع 12,653,257 شراء 12,635,486 ليرة

سعر الجنيه الذهب عند مستوى بيع 2,848,000 شراء 2,844,000 ليرة

سعر الكيلو عند مستوى بيع 406,857,143 شراء 406,285,714 ليرة

ونشير إلى أن هذه الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر ، وفيما يلي أسعار الذهب بأسواق المال وهي :

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 148,878 ليرة $59.27

سعر الذهب عيار 22 136,472 ليرة $54.33

اسعار الذهب عيار 21 130,271 ليرة $51.86

اسعار الذهب عيار 18 111,660 ليرة $44.45

سعر الذهب عيار 14 86,846 ليرة $34.57

سعر الذهب عيار 12 74,439 ليرة $29.63

اسعار أوقية الذهب 4,630,095 ليرة $1,843

اسعار جنيه الذهب 1,042,169 ليرة $414.88

اسعار كيلو الذهب 148,877,669 ليرة $59,267

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الذهب الجديدة في سوريا ومحافظاتها الأربعة (الحسكة ، ادلب، حلب، دمشق) اليوم نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .