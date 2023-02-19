الناطق باسم الجهاد: طرد الوفد الصهيوني من قمة الاتحاد الأفريقي خطوة مهمة

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الأحد 19/2/2023 ، أن طرد الوفد الصهيوني من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا ، خطوة مهمة تعكس قوة مواقف الدول الأفريقية وفي مقدمتها الجزائر وجنوب أفريقيا.

وثمن سلمي خطوة الهامة بعد التي أعتبرها أساساً ضرورياً في إغلاق الباب أمام محاولات الكيان الصهيوني ومساعيه الرامية لاختراق القارة الأفريقية.

ودعا الدول التي طبعت مع العدو الصهيوني إلى تصحيح مسارها ، ووقف التطبيع وكل أشكال العلاقة مع العدو الذي يمثل تهديداً كبيراً لمنطقتنا والعالم.

وتابع : نعبر عن اعتزازنا واشادتنا بالمواقف الأصيلة لأشقائنا وأصدقائنا في كل من الجزائر وجنوب أفريقيا وسائر الدول الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية والمدافعة عن الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية .