وزارة الشؤون الاجتماعية تبدأ بإرسال رسائل للمساعدات المالية للأسر المحتاجة بقيمة٧٠٠ شيكل

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد 19/2/2023 بإرسال رسائل للمساعدات المالية المقدمة من البنك الدولي للأسر المحتاجة بقيمة٧٠٠ شيكل.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، حددت الفئات المستفيدة من المساعدة المالية الـ700 شيكل التي يتم صرفها للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة.

وقالت الوزارة ان الصرف سيكون للحالات المُرشحة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الدفعة السادسة من منحة البنك الدولي.

وأضافت "المساعدات تصرف لإجمالي 11,104 أسرة، وكانت حصة المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) منها 6617 أسرة و5769 أسرة منهم كانت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية"، مشيرةً إلى أن 2487 حالة مرضية توجهت بطلب المساعدة من وزارة التنمية للتوجه لمصر أو الداخل المحتل للعلاج وكانت ضمن الحالات المُستفيدة.

وأكدت الوزارة أن هذه المساعدة تُصرف لمرة واحدة فقط ومُدرج عليها الحالات المرضية وبعض المستفيدين من مخصصات الشؤون وبعض الأسر التي تقدمت بطلبات بدل إيجار.