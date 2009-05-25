واشنطن وموسكو وعواصم أوروبية تبدي قلقها بشأن التجربة النووية الكورية الشمالية

فلسطين اليوم-وكالات

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن تتشاور مع حلفائها بشأن التحقق من اعلان كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة نووية جديدة.

وقال هذا المسؤول للصحافيين طالبا عدم كشف هويته "نشعر بالقلق من الانباء التي تحدثت عن اجراء تجربة نووية". واضاف "نتشاور مع حلفائنا وعندما نتأكد من الوقائع سنعبر عن موقفنا".

بدوره صرح سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيل راميل ان التجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية تشكل "انتهاكا فاضحا" لقرارات الامم المتحدة ودعت الى العودة الى المفاوضات.

وقال راميل في هانوي على هامش اجتماع وزراء الخارجية الآسيويين والاوروبيين "اعتقد ان علينا توجيه رسالة واضحة جدا الى كوريا الشمالية بان عليهم العودة الى المفاوضات السداسية".

من جانبها، ابدت روسيا الاثنين "قلقها" بشأن التجربة النووية الكورية، مشيرة الى انها لا تزال تدرس الوضع، على ما افادت "وكالة ريا نوفوستي".

ونقلت الوكالة عن المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية الروسية ان "المعلومات المتعلقة بالتجربة النووية الكورية الشمالية تثير القلق لكن ينبغي التحقق منها بحذر قبل التوصل الى استنتاجات نهائية".