التعليم برام الله توضح آلية تعويض الطلبة وخاصة في ظل دخول الإضراب أسبوعه الثالث

أكد أيوب عليان الوكيل المساعدة للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الأحد الموافق 19/2/2022 أنه من حق الطالب أن يتم التعويض له عن أيام الإضراب التي تشهدها بعض المدارس وخاصة مع دخول الإضراب الأسبوع الثالث ، كما هو حق المعلم أن يطالب بحقوقه.

وقال عليان خلال تصريحات إذاعية "دخلنا الأسبوع الثالث من الإضراب وهذا الأسبوع أيضاً يشهد عرقلة للدوام في بعض المدارس .

وبين إلى أن آلية التعويض بتمديد العام الدراسي ستتم باحتساب عدد الأيام التي تعطلت بها المدارس، وحصر المدارس التي جرى بها التعطيل، وبعدد الأيام سيتم التمديد والتعويض لأن هذا من حق الطالب ، لتتوافق تصريحاته مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني التي أكد فيها أنه سيتم تمديد العام الدراسي.

وقال عليان "نأمل أن نذهب لانفراجة في هذه الأزمة خاصةً وأن الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتية ووزير التربية عورتاني يؤكدون الالتزام بما تم التوقيع عليه بمنح المعلمين 15% كعلاوة لطبيعة العمل ولكن نص الاتفاق على أن يتم الصرف عند توفر الأموال.

وأوضح "نعيش ظروفاً استثنائية تطلب وقفة الجميع وعليه أناشد زملائي المعلمين بالرجوع عن الإضراب من أجل أن يكون هناك لحمة في صفوف شعبنا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية".



