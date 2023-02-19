الاحتلال يستمر في عزل الأسير مرعي في ظروف قاسية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 19/2/2023، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تستمر بعزل الأسير بهجت مرعي (22 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان/ سلفيت بالضفة المحتلة، منذ شهرين ونصف في ظروف قاسية.

وأوضح محامي الهيئة أحمد صيام إثر زيارته للأسير مرعي، في عزل سجن "عوفر" بأنه يعاني من ضغط نفسي نتيجة ظروف العزل الصعبة ولم يعد بوسعه تحمل هذا أكثر من ذلك، ويخشى على نفسه من الدخول بحالة نفسية لن يستطيع الخروج منها.

ويذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني للأسير حيث أمضى مسبقاً 10 أشهر في الاعتقال الأول.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية، تتعمد استخدام سياسة العزل بحق المعتقلين الفلسطينيين كعقوبة إضافية، حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانا الرطوبة والعفونة ،وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض، ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.