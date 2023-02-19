أبو هولي يتفقد اللجان الشعبية بلبنان ويبحث احتياجات المخيمات

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مع أمناء سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان آليات النهوض بواقع المخيمات الفلسطينية والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها لبنان.

وبحث الاجتماع الذي عُقد في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان احتياجات المخيمات من المشاريع ذات الاولوية ومعالجة المشاكل التي تواجهها خاصة اكتظاظ المقابر وعدم وجود مساحات لدفن الموتى بالإضافة الى مشكلة الكهرباء ونقص المياه.

كما وبحث اللقاء إحياء الذكرى (75) للنكبة التي تتزامن مع الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة .

وأكد د. أبو هولي، أن فعاليات إحياء الذكرى (75) للنكبة ستحمل رسائل سياسية هامة لفضح حكومة اليمين "الإسرائيلي" المتشددة برئاسة نتنياهو التي تمارس جرائم الفصل العنصري "الابرتهايد" وانتهاجها لسياسة الضم الصامت للأرض الفلسطينية وارتكاب جرائم القتل العمد بحق الفلسطينيين المدنيين لافتا الى ان احياء النكبة لها خصوصية هذا العام بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لإحياء الذكرى (75) للنكبة في مقر الجمعية العامة بفعالية رفيعة المستوى.

وأكد على اهمية استثمار فعالية الامم المتحدة لدعم ومناصرة الحق الفلسطيني والرواية الفلسطينية القائمة على الحق لافتا الى ان قرار الجمعية العامة هو بمثابة اعتراف منها لأول مرة على مدار (75) عاماً بالنكبة الفلسطينية ومأساة شعبنا التي لحقت به في العام 1948 .

واكد د. أبو هولي ان تتكاثف جهود اللجان الشعبية في مخيمات الوطن وفي الشتات لإحياء الذكرى بفعاليات جماهيرية قوية وخاصة في المخيمات الفلسطينية بلبنان للفت انظار العالم لمأساتهم

وتطرق د. أبو هولي الى الجهود التي تبذلها دائرة شؤون اللاجئين من اجل تخفيف معاناة اللاجئين في المخيمات اللبنانية مؤكدا بان الدائرة ستواصل دعمها للمخيمات الفلسطينية ولجانها الشعبية من خلال صرف موازناتها شهريا وبشكل منتظم وتامين التمويل لتنفيذ مشاريع ذات احتياج للاجئين .

وطلب د. أبو هولي من اللجان الشعبية تزويد الدائرة بالمشاريع وتحديد اولوياتها لافتا الى ان الدائرة ستعمل على حل مشكلة المقابر في مخيمات عين الحلوة ونهر البارد وبرج الشمالي .

ومن جهتها شكرت اللجان الشعبية في المخيمات اللبنانية دائرة شؤون اللاجئين على ما تقدمه من دعم واسناد للمخيمات الفلسطينية وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين .

وأكدت اللجان الشعبية بان المشاريع التي نفذتها الدائرة حظيت بقبول ورضى اللاجئين التي ساهمت في تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة والاوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها لبنان

وحضر الاجتماع الوفد المرافق مع د. أبو هولي والذي ضم كل من وكيل دائرة شؤون اللاجئين انور حمام ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك ومدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ومدير الادارة العامة للشؤون المالية على صوافطة، والمراقب المالي صلاح العليات، وامين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان المهندس منعم عوض .